Aydınspor 1923'ün Rakibi Bugsaşspor

SPOR Toto Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor deplasmanından 1 puanla dönen Aydınspor 1923'te pazar günü iç sahada oynanacak Bugsaşspor maçı için geri sayım başlarken, Teknik Direktör Mahmut Aslan, "Kazanıp, kötü günleri geride bırakacağız" dedi.



1461 Trabzon galibiyeti ve Menemen Belediyespor beraberliği ile derin bir nefes aldıklarını söyleyen Aslan, "İyice rahatlamak için bu maçı kazanmak zorundayız. Taraftarımızın desteği ile amacımıza ulaşacağız" diye konuştu. Siyah beyazlı ekipte sarı kart cezalısı Reşo forma giyemezken, teknik heyet 3'er sarı kartı bulunan Gürccan ve İsmail'i dikkatli olmaları konusunda uyardı. - Aydın