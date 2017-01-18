STAT: Adnan Menderes
HAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Sezgin Çınar (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)
AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Erdi (xx), İsmail (xx), Ömer (xx) (Dk.71 Oğuzhan xx), Tahir (xxx), Gürcan (xx), Reşo (xx), Vedat (xxx), Süleyman (xx), Nezir (xx) (Dk.66 Haluk xx), Berat (xx)
ÜMRANİYESPOR: Metin (xxx)- Mustafa (xx), Timur (xxx) (Dk.81 Mehmet), Samet (xxx), Bulut (xxx), Abdullah (xx) (Dk.69 Erol xx), Bahadır (xx), İbrahim (xx) (Dk.53 Leo A'Beka xx), Mücahit (xxx), Ömer (xx), Tarık (xxx)
GOL: Dk.40 Abdullah (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Nezir, Gürcan (Aydınspor 1923), İbrahim (Ümraniyespor)
ZİRAAT Türkiye Kupası G Grubu'unda Aydınspor 1923'ü deplasmanda 1-0 yenen TFF 1'inci Lig takımı Ümraniyespor 9 puana ulaşarak Son 16 Turu'na kalmayı garantilerken, 5 puanda kalan Aydınspor 1923 gruptan çıkma şansını son maçlara bıraktı.
1'inci dakikada Tahir ceza sahasında kaleci Metin'le karşı karşıya kaldığı anda pasını Reşo'ya aktardı. Reşo'nun vuruşu ağlarla buluşurken, pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol alarak değer kazanmadı.
7'nci dakikada ev sahibi takım sol çarprazdan serbest vuruş kazandı. Vedat'ın yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği topu kaleci Metin çift yumrukla uzaklaştırdı.
9'uncu dakikada savunmadan hızlı çıkan Ümraniyespor Abdullah'la atak geliştirdi. Abdullah'ın ara pasıyla buluşan Mücahit, kaleci Evren'i geçemedi.
40'ıncı dakikada konuk takımın golü geldi. İbrahim'in kullandığı köşe vuruşunda savunmanın arasından iyi yükselen Abdullah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
47'nci dakikada Aydınspor 1923 ceza sahası dışında topla buluşan İbrahim'in yerden şutu, kaleci Evren'de kaldı.
89'uncu dakikada Mehmet'in pasıyla buluşan Leo A'Beka'nın çapraz pozisyonda çektiği şut yan ağlarda kaldı.
- Aydın
Aydınspor 1923-Ümraniyespor: 0-1 (Ziraat Türkiye Kupası)
STAT: Adnan MenderesHAKEMLER: Hakan Ceylan (xxx), Sezgin Çınar (xxx), Gökmen Baltacı (xxx)AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Erdi (xx), İsmail (xx), Ömer (xx) (Dk.71 Oğuzhan xx), Tahir (xxx), Gürcan (xx), Reşo (xx), Vedat (xxx), Süleyman (xx), Nezir (xx) (Dk.
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