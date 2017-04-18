Aydınspor 1923'ten Öğencilere 23 Nisan Hediyesi

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Bugsaşsspor'u yenerek kurtuluşunu ilan etmek isteyen Aydınspor 1923'te yönetim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerin maça ücretsiz girmesini kararlaştırdı.



Başkan Hidayet Türen, sezonun son iç saha maçını oynayacaklarını belirterek, "Kritik bir sınava çıkacağımız bu anlamlı günde kale arkası ve maraton açık tribüne girecek öğrencilerden ücret almayacağız. Herkesi Adnan Menderes Stadı'na bekliyoruz" dedi.



Müsabakada tam biletlerin de 1 TL'den satışa sunulacağını ifade eden Başkan Türen, "Bu sezon taraftarımıza şampiyonluk heyecanı yaşatmak isterdik ama olmadı. Kümede kalmayı garantileyip önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlamak istiyoruz. Evimizdeki veda maçını şölene çevirmeyi istiyoruz. Tüm Aydın halkının desteğine ihtiyacımız olacak" diye konuştu.



Siyah beyazlı takım, Bugsaşspor ile karşılatıktan sonra Tuzlaspor ile deplasmanda oynayacağı maçla sezona nokta koyacak. - Aydın