Aydınspor 1923'ten Farklı Prova

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta aldığı kötü sonuçların ardından bitime 4 maç kala Teknik Direktör Tolga Doğantez'le yollarını ayırıp Antrenör Mahmut Arslan ile yola devam kararı alan Aydınspor 1923, U19 takımı ile yaptığı hazırlık maçını 7-3 kazandı. Aydınspor 1923'ün gollerini Hasan (3), Oğuzhan (2), Reşo ve Akın kaydederken, U19 takımından Yusuf (2) ve Tolunay fileleri sarsan isimler oldu. Pazar günü iç sahada oynayacakları 1461 Trabzon maçı öncesi iyi bir prova yaptıklarını belirten Mahmut Arslan, rakiplerini yenerek küme düşme korkusunu üzerlerinden atacaklarını söyledi.



Öte yandan Adnan Menderes Stadı'ndaki antrenman maçını eski kulüp başkanlarından İlhan Gönendi de izledi. Karşılaşma sonrası futbolculara baklava ikram eden Gönendi, 1461 Trabzon sınavından galibiyet beklediklerini söyledi. İlhan Gönendi, "Pazar günü sahadan 3 puanla ayrılarak kötü günleri geride bırakacağınıza inanıyorum" dedi. Başkan Hidayet Türen de futbolculara güvendiklerini ifade ederek, "Sezonu kazasız belasız bitirerek, yeni dönemin çalışmalarına derhal başlayacağız" diye konuştu. Teknik ekip ve oyuncular da Gönendi ve Türen'e galibiyet sözü verdi.



NEZİR'İ KÜFÜR YAKTI



Aydınspor 1923'te pazar günü oynanacak 1461 Trabzon maçının hazırlıkları sürerken, golcü Nezir Özer süresiz kadro dışı bırakıldı. Nezir'in antrenmanda kendisine sert müdahalede bulanan Ömer'in üzerine yürüdüğü ardından takım arkadaşına küfür ettiği öğrenildi. İdmanı izleyen Başkan Hidayet Türen'in bu davranışa çok sinirlendiği ve tecrübeli golcüyü tesislerden gönderdiği bildirildi.



- Aydın