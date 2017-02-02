Aydınspor 1923'ten Ahmet'e Tepki

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923 yönetimi, transfer yasağını kaldırmak için uzlaşmaya çalıştığı ancak sonuç alamadığı eski futbolcusu Ahmet Yapıcı'ya sert tepki gösterdi.



Yönetim kurulundan yapılan yazılı açıklamada, halen Sökespor'da forma giyen Ahmet'in 142 bin TL alacağı olduğu belirtilerek, "Eski oyuncularımız Hasan Erbey, Mustafa Şen, Bayram Çetin, Kaan Çebi, Mehmet Bektaş, Samet Gökar ve Gökhan Sinanoğlu ile her konuda anlaştık. Bu oyunculara toplam 500 bin TL ödeme yaptık. Ancak bir tek Ahmet'te sorun yaşadık. Tüm ikna çabalarımıza rağmen oyuncu, "Sizinle hiçbir şekilde anlaşmayacağım, indirim yapmayacağım. Paramı yatırın" cevabını verdi. 1 yılda sadece 24 dakika oynayan futbolcuya bu miktarı yatırmadık ve transfer yapmama kararı aldık. Mevcut oyuncularımıza sonuna kadar güveniyoruz" ifadelerini kullandı.





- Aydın