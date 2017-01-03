Aydınspor 1923 Teknik Direktörü Gürpınar Açıklaması

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aydınspor 1923'ün teknik direktörü Necat Gürpınar, "Aydın'ı keşfedilmemiş bir futbol madeni olarak görüyorum. Futbolun devi burası, ben bu devi uyandırmaya geldim. Bizim başarının yanında B planımız yok." dedi.



Göksel Özdemir'in yerine teknik direktörlüğe getirilen Gürpınar, Hüseyin Aksu Tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, başarılı olmak için burada olduğunu belirtti.



Aydın'ın kendisi için farklı bir öneme sahip olduğunu söyleyen Gürpınar, efeler diyarında Aydınspor 1923'ün teknik direktörü olmaktan gurur duyduğunu kaydetti.



Aydın'da futbol konusunda yetenekli gençlerin olduğuna inandığını dile getiren Gürpınar, "Aydın'ı keşfedilmemiş bir futbol madeni olarak görüyorum. Futbolun devi burası, ben bu devi uyandırmaya geldim. Bizim başarının yanında, B planımız yok. Ben hiçbir zaman hayatımda B planı uygulamadım. Hep A planlarıyla yoluma devam ettim. Başarı için Aydın'dayız." ifadelerini kullandı.



"Transfer, gündemimizde yok"



Gürpınar, Aydın'ın için yönetim ve taraftar ele ele vererek başarıyı geçekleştireceklerini, amaçlarının, takımı hem Ziraat Türkiye Kupası'nda hem de liginde en üst seviyeye taşımak olduğunu söyledi.



Transfer konusunu mevcudu görmeden bir şey söylemeyeceğini bildiren Gürpınar, "Ben futbolcularımı değerlendirip, kapasitelerinin üstüne ne kadar çıkacaklarını hissettiğim ana kadar bu kulüpte transfer konuşulmayacak. İki hazırlık maçı yapmayı düşünüyoruz. Bunun yanı sıra antrenmanlarımız da olacak. Bütün futbolcularımızı en iyi şekilde değerlendireceğiz." diye konuştu.



Basın toplantısına, Aydınspor 1923 Spor Kulübü Başkanı Hidayet Türen ve Kulüp yöneticileri katıldı.