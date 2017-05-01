SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki sezonun son iki haftasında direkt rakipleri Bugsaşspor ve Tuzlaspor'a yenilerek 4 yıl sonra küme düşen Aydınspor 1923'te yönetime büyük tepki var. Taraftarlar, sosyal medyada yönetimi istifaya davet ederken özellikle Başkan Hidayet Türen ve yöneticilerden İbrahim Gürdal'a öfkeli.



Taraftarlar, siyah beyazlıları özellikle devre arasında 500 bin TL'lik borcun ödenerek transfer yasağının açılamaması ve sezon boyunca 5 farklı teknik direktörle çalışılması konusunda eleştirdi. Aydınlı taraftarların tepkisinden sezonun ikinci yarısındaki 17 maçtan yalnız 3 galibiyet çıkarabilen futbolcular da nasiplerini aldı. Eski başkanlardan Ahmet Gümüş de kişisel sosyal medya hesabından eleştirilere katıldı. Küme düşmenin ardından sessizliğe gömülen Aydınspor 1923'te yönetim cephesinden henüz bir açıklama gelmedi. - Aydın