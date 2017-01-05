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Aydınspor 1923'te İsa ile Yollar Ayrıldı

Aydınspor 1923'te İsa ile Yollar Ayrıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Necat Gürpınar yönetiminde kendi tesislerinde sürdüren Aydınspor 1923'te sol bek İsa Akgöl ile yollar ayrıldı.

Aydınspor 1923'te İsa ile Yollar Ayrıldı

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarını yeni teknik direktörü Necat Gürpınar yönetiminde kendi tesislerinde sürdüren Aydınspor 1923'te sol bek İsa Akgöl ile yollar ayrıldı. Sezon başında Göztepe'de transfer edilen ve ilk devrede fazla forma şansı bulamayan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildi. Daha önce Burakcan, Samet ve Gurur'la yollarını ayıran siyah beyazlılarda İsa takımdan ayrılan 4'üncü futbolcu oldu. Öte yandan Aydınspor 1923'te sezon başında Düzcespor'a kiraladığı kaleci Engin Tuna da takıma döndü. 


- Aydın

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