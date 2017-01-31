Aydınspor 1923'te Haluk Ayrıldı

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, golcü futbolcusu Haluk Türkeri ile yollarını ayırdı.



Takımda mutsuz olduğunu ileri sürerek yönetimle izin isteyen usta golcünün sözleşmesi feshedildi. Bu sezon 16 lig maçında forma giyen Haluk 2 gol atabildi. Almanya'da Bochum, Karlsruhe, RW Essen, Elversberg, Darmstad 98 ve Duisburg formalarını terleten 31 yaşındaki oyuncu Türkiye'de ise Denizlispor, Samsunspor, Boluspor, Menemen Belediyespor ile Tuzlaspor'da oynadı. - Aydın