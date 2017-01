Aydınspor 1923'te Gürpınar İddialı

İKİNCİ Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'te teknik direktörlük görevine getirilen Necat Gürpınar imza töreninde iddialı açıklamalarda bulundu.



Bazı taraftarların uzun süredir takım çalıştırmadığı yolundaki eleştirilerine katılmadığını dile getiren Gürpınar, "Fazla takım çalıştırmak başarı için tek koşul değildir. Dünyanın en başarılı teknik adamları her zaman az takımda görev yapmıştır" dedi.



11 yaşından bu yana futbolun içinde yer aldığını dile getiren Gürpınar, "Futbolun içinde yer aldığım sürece en üst seviyeleri gördüm. Federasyonda görevliyken Şenol Güneş'le Dünya Kupası, Mustafa Denizli ve Fatih Terim'le Avrupa Şampiyonası'nı yaşadım. 1982'den bu yana tüm Dünya Kupası maçlarını yerinde izledim. UEFA'ya bağlı ülkelerin antrenörlerini eğittim. Yeterince tecrübem var" diye konuştu.



Aydınspor 1923'ün kadrosunda üst düzey futbolcuların yer aldığını dile getiren 59 yaşındaki teknik adam, şimdilik transfer yapmayı düşünmediklerini söyledi. Başarılı olacağına inandığını sözlerine ekleyen Necat Gürpınar konuşmasını şöyle tamamladı: "Mevcut futbolcularımı tanımadan takviye istemem mümkün değil. Şu an için kadrom yeterli ve kaliteli. Aydın'ın ve bu kent futbolunun benim kalbimde ayrı bir yeri var. Efeler diyarında olmaktan gurur duyuyorum. Tüm enerjimi takımımın başarısı için harcayacağım. Buraya bir devi uyandırmaya geldim. Tüm kentle birlik ve beraberliği sağlayarak hedeflerimize ulaşacağız. Benim futbolda hiçbir zaman B planım olmamıştır, hep A planıyla hareket ettim. Elbette tek başıma bazı şeyleri başaramam, el birliği ile çalışacağız."



ALTYAPI PARÇAMIZ OLACAK



Aydınspor 1923'ün yeni teknik direktörü Necat Gürpınar, altyapının da takımın bir parçası olduğunu dile getirdi. "Ben A takımın değil, Aydınspor 1923'ün teknik direktörüyüm" diyen Gürpınar, "Bu kulüpte her futbolcunun profesyonel takımda oynama şansı var. Genç oyuncularımıza her zaman kapımız açık olacak. O nedenle altyapı olmadan hareket edemeyiz. Futbolcu gelişimini yakından takip edeceğiz. Antrenörlerimizin de donanımı çok önemli. Alyapı hocalarımızın hepsi benim yardımcılarım olacak" dedi.









