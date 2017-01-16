Aydınspor 1923'te Buruk Sevinç

SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta zirve adaylarından Ankaragücü ile evinde 1-1 berabere kalarak rakibini liderlikten eden Aydınspor 1923, oynadığı futbolla taraftarını umutlandırdı.



Teknik Direktör Necat Gürpınar, galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirterek, "Oyuncularımın sahadaki performansları beni çok mutlu etti. Ancak öne geçmemize rağmen 3 puanı hanemize yazdıramadık. Bir topumuz da direkten döndü. Taraftarımıza galibiyet armağan etmek isterdik, olmadı. Böyle oynamaya devam edersek istediğimiz skorları da mutlaka alacağız" dedi. - Aydın