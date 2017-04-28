Aydınspor 1923 Sırat Köprüsünde

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta geçen hafta sahasında Bugsaşspor'a 1-0 mağlup olup kümede kalışını ilan edemeyen Aydınspor 1923, yarın 'ya tamam ya devam' karşılaşmasında en önemli rakibi Tuzlaspor'a konuk olacak.



İstanbul Tuzla Belediye Sahası'nda Mustafa Öğretmenoğlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 15.30'da başlayacak. Siyah beyazlılar rakibinde 1 puan alması halinde bile kümede kalmayı başaracak. Aksi sonuçta Efeler, Kırklarelispor'un Bugsaspor deplasmanında kayıp yaşamasını bekleyecek. Aydınspor 1923'te kart cezaları sona eren Reşo ve Ömer görev verilmesi halinde forma giyebilecek.



Başkan Hidayet Türen, takımının Tuzla'dan galibiyetle döneceğini, küme düşmeyeceklerini iddia etti, "Çok sıkıntılı bir sezonu geride bırakıyoruz. Futbolcularımız armanın hakkını teslim edip kurtuluş mücadelemizi kazanacak" dedi.



Teknik direktör Mahmut Arslan ise maça çok iyi hazırlandıklarını belirtirken, "Oyuncularıma güveniyorum. Camiamız endişelenmesin, kümede kalacağız" diye konuştu. - Aydın