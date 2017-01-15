Aydınspor 1923–mke Ankaragücü: 1-1





STAT: Adnan Menderes



HAKEMLER: Yiğit Arslan (x), Cemalettin Gündoğdular (x), Bersan Duran (xx)



AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Erdi (xxx), İsmail (xx), Gürcan (xx), Haluk (xx) (Dk.69 Nezir xx), Şamil (xx) (Dk.75 Tahir xx), Reşo (xx), Oğuzhan (xxx) (Dk.90+2 Veysi), Vedat (xxx), Süleyman (xx), Berat (xx)



MKE ANKARAGÜCÜ: Emre Koyuncu (xx)- Alihan (xx), Orhan (xxx), Ömer (xxx) (Dk.88 Murat), Mehmet (xx), Harun (xx), Erhan (xxx), Onur (xx) (Dk.81 Mustafa), Muharrem (xx) (Dk.65 Enes xx), Muhammed (xx), Sezgin (xxx)



GOLLER: Dk.35 Vedat (Aydınspor 1923), Dk.62 (penaltı) Erhan (MKE Ankaragücü)



SARI KARTLAR: Vedat (Aydınspor 1923), Alihan, Ömer (MKE Ankaragücü)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst sıraları hedefleyen Aydınspor 1923, yeni teknik direktörü Necat Gürpınar nezaretinde çıktığı ilk sınavda haftaya lider başlayan Ankaragücü ile sahasında 1-1 berabere kaldı.



Ege temsilcisi bu sonuçla puanını 22'ye çıkardı, 38 puana ulaşan Ankaragücü ise liderlik koltuğunu Gümüşhanespor'a kaptırdı.



18'inci dakikada Ankaragücü ceza sahası içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Berat'ın şutu az farkla dışarı gitti.



35'inci dakikada Aydınspor 1923 öne geçti. Bu dakikada sol çarprazdan, kaleye yaklaşık 35 metre mesafede kazanılan serbest vuruşta Vedat'ın ceza sahasına gönderdiği top, yerden sekti, kimseye dokunmadan ağlarla buluştu: 1-0.



37'nci dakikada Aydınspor 1923 ceza sahası içinde topla bulaşan Muhammed'in sert şutunda top son anda savunmaya çarpıp kornere çıktı.



38'inci dakikada Ankaragücü'nün Sezgin'le kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Alihan'ın kafa şutu yan direkte patladı.



61'inci dakikada konuk takım penaltı kazandı. Aydınspor 1923 ceza sahasına giren Erhan, İsmail'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Erhan topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



73'üncü dakikada Ankaragücü defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa, yaklaşık 25 metreden gelişene sert vuran Vedat'ın şutu üst direğe çarpıp dışarı çıktı.



87'nci dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest vuruşu Vedat kullandı. Vedat'ın ceza sahasına havalandırdığı topa iyi yükselen Nezir'in kafa vuruşu kaleci Emre'de kaldı.



Maç da 1-1 sona erdi.





- Aydın