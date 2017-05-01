Aydınspor 1923'lü Oğuzhan U23 Milli Takımına Seçildi

2.lige veda eden Aydınspor 1923'te orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar, U 23 Milli takımının İslami Dayanışma Oyunları aday kadrosuna davet edildi.



Spor Toto 2.Lig'e trajik veda eden Aydınspor 1923'te küme düşme acısı yaşanıyor. Sezon boyunca kötü bir grafik çizen Siyah Beyazlılar, Tuzla'da lige elveda demişti. Efe'de kötü sezona rağmen orta saha oyuncusu Oğuzhan Kayar, U23 milli takımına davet edildi. Milli takımın İslami Dayanışma Oyunları aday kadrosuna çağrılan Oğuzhan, geçtiğimiz haftalarda 2.lig karmasına da seçilmişti.



Bugün İstanbul'da toplanacak milli takım oyuncuları Cuma günü Bakü'ye gidecek. B grubunda yer alan Milliler Bakü'deki ilk maçında Pazartesi günü Cezayir'le karşı karşıya gelecek. Gruplarında ilk iki sıraya girecek 4 takım yarı finale yükselecek. Turnuvanın finali ise 21 Mayıs Pazar günü Azerbaycan Tevfik Behramov Stadı'nda gerçekleştirilecek. - AYDIN