Aydınspor 1923 Kayseri'de Kendine Geldi

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923, ikinci yarının ikinci maçında ligde zor günler geçiren Kayseri Erciyesspor'u deplasmanda 5-mağlup etti.



Ligin ikinci yarısına Ankaragücü beraberliği ile başlayan ve ardından Kayseri Erciyespor'a konuk olan Aydınspor 1923 deplasmandan üç puanla dönmenin mutluluğunu yaşadı. Rakibi karşısında zorlanmayan siyah beyazlılar, ilk yarıyı 10'uncu dakikada Tahir, 35'te Erdi ve 38'de de Şamil'in attığı gollerle 0-3 önde bitirdi. Devre arasına rahat bir skorla giren Efe, 63'te Berat Ali ve 72'de de Serkan ile farkı beşe çıkardı. Karşılaşmada son sözü Kayseri Erciyespor takımı söylerken Seyfettin maçın skorunu tayin etti. 1-5. Karşılaşma bu skorla tamamlanırken Aydınspor 1923 aldığı galibiyetle kendine geldi. Maç fazlasıyla 12'inci sıradan 9'uncu sıraya kadar yükselen siyah beyazlılar, puanını da 25 yaptı. Takımın yeni Teknik Direktörü Necat Gürpınar ise üçüncü resmi maçında galibiyete farklı merhaba dedi.



"Üç Puanla Ayrıldığımız İçin Mutluyuz"



Kayseri Erciyes maçı ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Gürpınar, "İkinci yarının ilk deplasmanından üç puanla ayrıldığımız için mutluyuz. Ne kadar ligin alt sıralarında olan bir ekiple oynasak da her takım sahaya 11 kişi ile çıkıyor. Disiplinli oynamamız gerekiyordu. Futbolcularım da disiplin çerçevesinde karşımızda koşan ve mücadele eden genç bir grup vardı ama bu çocukların yarısı da 1. Lig'de zaman zaman forma şansı bulmuş çocuklardı. Ne kadar rakibimizin sıkıntıları olsa da genç futbolcular kendilerini göstermek için sahaya çıkıyorlar. Biz de bu çerçevede disiplinli bir futbol oynadık" dedi.



STAT: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha



HAKEMLER: Batuhan Gültek xxx, Suat Fidan xxx, İlker Ayten xxx



KAYSERİ ERCİYESSPOR: Osman x, Tugay x (Furkan dk. 61 x), Halil x, Yunus x, Turgay x (Burak dk. 82 ?), Cüneyt x, Okan x, Ahmet x (Batuhan dk. 54 x), Talha x, Muhammed Yasin x, Seyfettin xx



TEKNİK DİREKTÖR: Mustafa Şimşek Özkeş



AYDINSPOR 1923: Evren xxx, Erdi xxxx, İsmail xxx, Süleyman xxx, Gürcan xxx, Şamil xxxx, Reşo xxx, Berat Ali xxxx (Oğuzhan dk. 64 xx), Tahir xxxx (Anılcan dk. 70 x), Haluk xxx, Nezir xx (Serkan dk. 46 xxxx)



SARI KARTLAR: Talha, Muhammed Yasin (Kayseri Erciyesspor)



GOLLER: Dk. 79 Seyfettin (Kayseri Erciyesspor) Dk. 10 Tahir, Dk. 35 Erdi, Dk. 38 Şamil, Dk. 63 Berat Ali Dk. 72 Serkan (Aydınspor 1923) - AYDIN