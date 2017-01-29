Aydınspor 1923-Hatayspor: 1-1





STAT: Adnan Menderes



HAKEMLER: Selim Özen (x), Sedat Etik (x), Şenol Bektaş (xx)



AYDINSPOR 1923: Evren (xx)- Erdi (xx), İsmail (xx), Ömer (xx), Tahir (xx), Gürcan (x), Haluk (x), Şamil (xx) (Dk.63 Oğuzhan xxx), Vedat (xx), Süleyman (xx), Berat (xx) (Dk.82 Reşo)



HATAYSPOR: Akın (xx)- Ali (xx), Emin (xxx) (Dk.89 Tolga), Selahattin (xxx), Ömer



(xxx), Mithat (xxx) (Dk.70 Caner xx), Yılmaz (xx), Mesut (xx), Burak (xxx) (Dk.54 Selim xx), Sadi (xx), Volkan (xx)



GOLLER: Dk.69 Oğuzhan (Aydınspor 1923), Dk.30 Mithat (Hatayspor)



KIRMIZI KART: Dk. 90+1 Ömer (Aydınspor 1923)



SARI KARTLAR: Gürcan, Evren, Şamil, Ömer, İsmail (Aydınspor 1923), Akın, Emin (Hatayspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor 1923 sahasında, Hatayspor 1-1 berabere kaldı. Bu maçın ardından Hatayspor 7'nci, Aydınspor 1923 ise 9'uncu sıradaki yerini korudu.



24'üncü dakikada kaleye yaklaşık 35 metre mesafede topla buluşan Aydınsporlu Şamil'in, bekletmeden çektiği şut kaleci Akın'da kaldı.



30'uncu dakikada konuk ekip öne geçti. Aydın savunmasında Gürcan'ın hatalı pası ile topu önünde bulan Mithat, yaklaşık 20 metreden sert bir şutla kaleci Evren'i avladı: 0-1.



46'ıncı dakikada konuk ekip ikinci gole çok yaklaştı. Mithat'ın pasıyla buluşan Yılmaz, ceza sahası dışından vurdu. Top, kaleci Evren'de kaldı.



69'uncu dakikada ev sahibi takım skora denge getirdi. Sağ kanatta topla bulaşan Ömer, ceza sahasına ortaladı. Kalabalık savunma arasında iyi yükselen Oğuzhan'ın kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.



86'ıncı dakikada Caner'in ceza sahası dışında sert şutunu kaleci Evren yumrukladı. Tehlikeyi Erdi, uzaklaştırdı.



90+1'inci dakikada Hataysporlu Yılmaz'a sert giren Aydınspor 1923'lü Ömer ikinci sarı kartını görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. - Aydın