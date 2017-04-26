Aydınspor 1923'de Vedat Döndü

SPOR Toto 2nci Ligi Kırmızı Grup'ta cumartesi günü deplasmanda Tuzlaspor'dan en az 1 puan alıp küme düşmekten kurtultduğunu ilan etmeyi hedefleyen Aydınspor 1923'te, 1-0'lık Bugsaşspor mağlubiyeti öncesi yönetimle yaşadığı problem nedeniyle kadro dışı bırakıldıktan sonra kulüpten ayrıldığını duyuran orta saha oyuncusu Vedat Budak, yuvaya döndü.



Yöneticilerle arasındaki sorunun çözüldüğünü dile getiren Vedat, "Hayatım boyunca kimseyi yarı yolda bırakmadım. Böyle zor durumda da takımı yalnız bırakmak istemedim. Takımı ligde tutacağız, kimse merak etmesin" diye konuştu.



- Aydın