Aydınspor 1923'de Küme Düşma Üzüntüsü Yaşanıyor

AYDINSPOR 1923, play off hedefiyle başladığı Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son hafta Tuzlaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek 3'üncü Lig'e düşmenin şokunu yaşıyor.



Son haftaya 37 puanla 14'üncü sırada, düşme hattının 2 puan ve 2 basamak üzerinde giren siyah beyazlı ekibin kabusu, direkt rakiplerinden Tuzlaspor'a yenilince gerçek oldu.Grupta Tuzla 39 puana ulaşırken düşme hattındaki Kırklarelispor da Bugsaşspor'u deplasmanda yenip 38 puanla kümede kaldı.



Geçen hafta evinde sezonun en önemli maçlarından birinde Bugsaşspor'a 1-0 yenilip ikili averajların eşitlenmesine engel olamayan Aydınspor 1923, bu skorlarla kendisi gibi 37 puanda olan rakibine genel gol averajıyla geçilerek 16'ıncı sırada kaldı, 3'üncü lige düştü.



Spor Toto 2'nci Lig'e 2012-13 sezonu sonunda yükselen Aydınspor 1923, 4 sezonluk maceranın ardından kendisini yine 3'üncü Lig'de buldu. Transfer yasağı nedeniyle devre arasında takviye yapamayan, sezon boyunca bir türlü istediği skorları alamadığı için 5 farklı teknik adamla maçlara çıkan siyah beyazlılarda, ligde kalmaları için beraberliğin bile yeteceği futbolcular Tuzla'daki bitiş düdüğünün ardından göz yaşlarına boğuldu. Aydın'dan maç için İstanbul'a giden 80-100 civarında taraftar, 90 dakika sonunda polisle arbede yaşadı. Küme düşmenin ardından sessizliğe gömülen Aydınspor 1923'te ağzını bıçak açmayan Başkan Hidayet Türen'in önümüzdeki günlerde yazılı açıklama yapacağı öğrenildi.



Aydınspor 1923, son 2 sezonda kentin 2 farklı takımının küme düşmesinin üzüntüsünü yaşadı. Geçen sezon Çine Madranspor, 3'üncü Lig'den amatöre dönüş yaptı. Bu sezon ise Aydınspor 1923, son hafta büyük şok yaşayıp 2'nci Lig'den 3'üncü Lige düştü. Aydın'ın 2'nci Lig'deki tek takımı Beyaz Grup'u 49 puanla altıncı sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor kaldı. - Aydın