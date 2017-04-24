Aydınspor 1923'de Korku Haftası

SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Bugsaşspor'a evinde 1-0 yenilerek kendisini ateşe atan Aydınspor 1923, son haftaya küme düşme korkusuyla giriyor.



Bu hafta deplasmanda kendisi gibi düşmemek için çırpınan Tuzlaspor'la karşılaşacak olan siyah beyazlı ekip, bu maçtan 1 puan bile çıkarsa ligde kalacak. Aydınsyor 1923 kazanamazsa rakiplerinin alacağı sonuçları bekleyecek. Aydınspor 1923, Tuzlaspor'a yenilirse, 16'ncı sıradaki Kırklarelispor'un deplasmanda Bugsaşspor'a yenilmesini ya da berabere kalmasını bekleyecek.



Aydınspor 1923, aksi sonuçta 3'üncü Lig'e düşecek. Kırklarelispor'u 2 maçta da yenen Aydınspor 1923'ün rakibine karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor. Kayseri Erciyesspor ve 1461 Trabzon ise grupta lige veda etmişti. - İzmir