Aydınspor 1923-Bugsaşspor: 0-1





STAT: Adnan Menderes



HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Hüsnü Emre Çelimli (xx), Ömer Tevfik (xx)



AYDINSPOR: 1923 Evren (x) - Erdi (x), İsmail (xx), Burak (x) (Dk. 60 Metin Can x), Mustafa Tahir (xx), Gürcan (x), Şamil (x) (Dk. 79 Yusuf), Oğuzhan (xx), Süleyman (xx), Serkan (x) (Dk. 85 Emre), Berat (x)



BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx) - Mahmut (xx), Yavuz (xxx), Yaşar (xxx), Raşit (xx) (Dk. 89 Murat), Erbay (xx), Emre (x) (Dk. 65 Şahin x), Eren (xx), Mikail (xxx), Okan (xxx) (Dk. 76 Selman xx), Doğan (xx)



GOL: Dk. 53 Okan (Bugsaşspor)



SARI KARTLAR: Süleyman (Aydınspor 1923), Erbay, Eren, Mikail (Buğsaşspor)



SPOR Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta düşmemek için çırpınan Aydınspor 1923, evinde kendisi gibi kümede kalma mücadelesi veren Bugsaşspor'a 1-0 yenilerek son haftaya girerken kurtuluşunu zora soktu. 53'üncü dakikada Okan'ın golüne engel olamayan siyah beyazlı ekip, son 90'a 37 puanla düşme hattının 2 puan ve 2 basamak üzerinde girdi. Aydınspor 1923, önümüzdeki hafta 1 puan ve 1 basamak altındaki Tuzlaspor'la karşılaşacak. Aydınspor 1923 gibi 37 puana ulaşan Bugsaşspor ise son maçta evinde 35 puana düşme potasındaki Kırklarelispor'la oynayacak.



10. dakikada Aydınspor 1923 atağında Oğuzhan kendi getirdiği topu uzaktan kaleye şutladı, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



33. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Aydın ceza alanında oluşan karambolde topu önünde bulan Mikail'in sert şutunda kaleci Evren meşin yuvarlağı son anda kornere tokatladı.



Orta saha mücadelesi şeklinde geçen ilk yarı 0-0 sona erdi.



53. dakikada Bugsaşspor golü buldu. Raşit'in sağdan ara pasıyla ceza sahasına sokulan Okan, düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.



78. dakikada Aydınspor'un kazandığı kornerde Berat ortaladı, iyi yükselen Erdi'nin kafa vuruşunda kaleci Oğuz gole izin vermedi.



Kalan dakikalarda iki takımın atakları sonuç vermeyince Başkent temsilcisi mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.



- Aydın