Aydınlık Evler Camii Milletvekili Bayram'ın Girişimi ile Tamamlanacak

Aydınlık Evler Camii inşaatı Milletvekili Serkan Bayram'ın girişimleri ile tamamlanacak. Atatürk Mahallesi Aydınlık evler de bulunan ve yapımı 3 yıldır devam eden Aydınlık Evler Camisinin inşası hayırsever iş adamı Yılmaz Güzeloğlu ve Fehmi Şahbaz'ın destekleriyle tamamlanması planlanıyor. AK Parti MKYK üyesi Erzincan Milletvekili Av. Serkan Bayram'ın girişimleri sonucu, 3 yıldır yapımı tamamlanamayan Aydınlık Evler Camisinin yapımını Milletvekili Bayram'ın dayısı İş Adamı Yılmaz Güzeloğlu ve Fehmi Şahbaz üstlendi. Aydınlık Evler Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma Dernek Başkanı Hami Muşlu, caminin tamamlanma aşamasına geldiğini belirterek, "1992 depreminde gördüğü hasardan dolayı Erzincan Üniversitesini yapmış olduğu deprem hasar raporuna göre yıkımı yaklaşık 3 yıl önce gerçekleştirildi. Yıkımdan sonra bir müddet paramız olmadığından dolayı yaptıramadık. İstanbul'da esnaflık yapan Erzincan Milletvekilimiz Serkan Bayram'ım dayısı Yılmaz Güzeloğlu ve Fehmi Şahbaz camimizin yapımını üstlendiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Camimizin inşaatı şuan hala devam ediyor. Nasip olursa Ramazan ayına yetiştirmeyi planlıyoruz." dedi. Caminin alt katına 4-6 yaş gurubu çocuklarının kullanımı için Kuran Kursu yapacaklarını söyleyen Dernek Başkanı Muşlu, "Cami tamamlandığında Erzincan'da ilk olacak. Çünkü engelli vatandaşlarımız için asansör sistemi yapılıyor. Camimizin tamamlanması için gayret gösteren Milletvekilimiz Serkan Bayram'a ve caminin yapımını üstlenen işadamları Yılmaz Güzeloğlu ve Fehmi Şahbaz'a teşekkür ediyorum." dedi. Caminin tamamlanacak olmasına en fazla mahalle sakinleri seviniyor. Diğer camilerin kendilerine uzak olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, Ramazan ayına yetişecek olan caminin yapımında emeği olanlara teşekkür ettiler. - ERZİNCAN