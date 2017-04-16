Aydınlı Seçmen Sandığa Gidiyor

AYDIN'da 18 maddelik anayasa değişikliğini öngören referandum için çok sayıda kişi sabahın erken saatlerinde sandık başına giderek oy kullanmaya başladı.



Aydın'da anayasa değişikliği halk oylaması sorunsuz başladı. Aydınlılar, sabah saatlerinde nasıl oy kullanacakları okullardaki sandık başına geldi. Yüksek Seçim Kurulu'nun açıkladığı bilgilere göre 6'sı cezaevinde olmak üzere 670 seçim mahallinde kurulan 2 bin 330 sandıkta 794 bin 509 seçmen sandıkta oy kullanarak tercih yapacak. En fazla seçmene sahip Efeler İlçesi'nde 555 sandıkta 206 bin 75 seçmen, en az seçmene sahip Karpuzlu ilçesinde ise 32 sandıkta 9 bin 163 seçmen sandık başına giderek oy kullanacak.



Bozdoğan'da 92 sandıkta 25 bin 949, Buharkent'te 29 sandıkta 9 bin 414, Çine'de 148 sandıkta 39 bin 994, Didim'de 149 sandıkta 56 bin 664, Germencik'te 98 sandıkta 31 bin 746, İncirliova'da 98 sandıkta 35 bin 278, Karacasu'da 59 sandıkta 14 bin 778, Koçarlı'da 74 sandıkta 18 bin 169, Köşk'te 63 sandıkta 20 bin 104, Kuşadası'nda 208 sandıkta 79 bin 721, Kuyucak'ta 68 sandıkta 21 bin 593, Nazilli'de 318 sandıkta 112 bin 646, Söke'de 248 sandıkta 87 bin 595, Sultanhisar'da 52 sandıkta 15 bin 536, Yenipazar'da 39 sandıkta 10 bin 84 seçmen oy kullanacak.



- Aydın