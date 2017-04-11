Aydınlı Pamukçuya 209 Milyon Lira Destek Ödenecek

AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, 2016 yılı pamuk primlerinin erkene alındığını ve aydın'da 6 bin 502 çiftçiye 209 milyon liralık destek ödeneceğini belirtti.



AK Parti Aydın Milletvekili Mehmet Erdem, yaptığı açıklamada; "Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanımız ve Müsteşarımız nezdinde yaptığımız girişimler neticesinde yağlı tohumlar desteklemesi kapsamındaki 2016 pamuk destekleme ödemeleri erkene alınmıştır. 14 Nisan 2016 Cuma gününden itibaren başlayacak ödemelerle Aydın ilinde 6 bin 502 çiftçimize 209 milyon 927 bin 392 TL tutarında ödeme yapılacaktır. Bereketli olması dileğiyle selam ve saygılarımı sunarım" dedi. - AYDIN