Aydınlı Grup'a 'Yılın En İyi Değişim Yönetimi Projesi' Ödülü

IDC CIO SUMMIT 2017 Türkiye'de düzenlenen ödül töreninde Aydınlı Grup değişim yönetimi kategorisinde ödüle layık görüldü.



Aydınlı Grup, tedarik zincirini uçtan uca yönetmeyi hedeflediği 'Tedarikçi Portalı Projesi' ile IDC CIO SUMMIT 2017 Türkiye'de düzenlenen ödül töreninde 'Yılın En İyi Değişim Yönetimi Projesi' ödülünün sahibi oldu. Gruptan yapılan açıklamaya göre aynı projeyle daha önce dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı EuroShop'ta düzenlenen Avrupa Perakende Teknolojileri Ödül Töreni'nde, 'En İyi Kurumsal Çözüm' ödülünü de almıştı.



Türkiye'deki 65 kurumdan 88 proje değerlendirildi



Antalya'da gerçekleştirilen IDC CIO SUMMIT 2017 Türkiye kapsamında, 'IDC CIO Summit Awards 2017' töreninde Aydınlı Grup, tedarik zinciriyle iletişim, iş birliği ve uçtan uca tüm operasyonlarının dijitalleşmesine yönelik hazırladığı yenilikçi projesi 'Tedarikçi Portalı' ile törenle ödülün sahibi oldu. Ödül için 65 kurumdan 88 proje yarıştı. - ANTALYA