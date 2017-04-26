Aydınlı Grup'a Yılın En iyi Değişim Yönetimi Projesi Ödülü

Türkiye'nin moda perakendeciliği alanında lider kuruluşlarından biri olan Aydınlı Grup, tedarik zincirini uçtan uca yönetmeyi hedeflediği "Tedarikçi Portalı Projesi" ile IDC CIO SUMMIT 2017 Türkiye'de düzenlenen ödül töreninde "Yılın En İyi Değişim Yönetimi Projesi" ödülünün sahibi oldu. Aydınlı Grup aynı projeyle daha önce Dünyanın en büyük perakende ekipmanları ve teknolojileri fuarı EuroShop'ta düzenlenen Avrupa Perakende Teknolojileri Ödül Töreni'nde, "En İyi Kurumsal Çözüm" ödülünü de almıştı. Aydınlı Grup, "Tedarikçi Portalı" ile yurtdışında olduğu gibi yurtiçinde de ödüle layık görülmüş oldu.

TÜRKİYE'DEKİ 65 KURUMDAN 88 PROJE DEĞERLENDİRİLDİ

23-25 Nisan tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirilen IDC CIO SUMMIT 2017 Türkiye kapsamında, "IDC CIO Summit Awards 2017" töreninde Aydınlı Grup, tedarik zinciriyle iletişim, iş birliği ve uçtan uca tüm operasyonlarının dijitalleşmesine yönelik hazırladığı yenilikçi projesi "Tedarikçi Portalı" ile 24 Nisan gecesi düzenlenen törenle ödülün sahibi oldu. Ödül için 65 kurumdan 88 proje yarıştı.

Aydınlı Grup hazır giyim perakendesi için en önemli süreçlerden biri olan tedarik zinciri yönetimini daha etkin ve verimli yapabilmek ve tedarikçileriyle her adımda entegre olabilmek amacıyla geliştirdiği tedarik zinciri yönetim platformunu hayata geçirdi. Bu yeni tedarikçi portalı projesiyle tedarikçiler ürünün tasarımından mağaza raflarına girinceye kadarki tüm süreçleri yakından izleyebilme ve tüm operasyonel süreçlerini dijital olarak yönetebilme imkânına kavuştular.

Aydınlı Grup, dijitalleşme stratejisini destekleyen önemli projelerinden biri olan "Tedarikçi Portalı" projesi kapsamında tedarikçinin tüm süreçlerini tek bir sistem üzerinden yürütebilmesi ve izleyebilmesinin yanı sıra buying ekiplerinin tedarikçilerle olan tüm veri ve iletişim akışını tek bir platform üzerinden yürütmeyi hedefledi. 2012 yılında dijitalleşme yolculuğunu başlatma kararı veren Aydınlı Grup sonrasında SAP ve Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM) çözümlerini kullanmaya başladı. Bu önemli adımların ardından bu sistemlerle entegre çalışan tedarikçi platformu sayesinde dijitalleşme yolculuğunda tedarikçileri de bu yolculuğun önemli bir paydaşı haline getirdi.

TÜM SÜREÇLER İÇİN ÇÖZÜM OLUŞTURAN PROJE

"Tedarik Portalı" ile tedarikçiler sözleşme ve sipariş süreçleriyle ilgili tüm onay süreçlerini ve akışlarını dijital ortamda yönetebiliyor, olası değişikliklerden portalin bilgilendirme mesajlarıyla haberdar olabiliyorlar. Tedarik zinciri süreçlerindeki hem tedarikçi hem de Aydınlı tarafındaki tüm proseslerde kişiye bağımlı yapıyı ortadan kaldıran tedarik portali uçtan uca tüm safhaları izlenebilir, kontrol edilebilir ve şeffaf hale getiriyor. Tedarikçiler bu portal ile ürünün tasarımından, teslim edilmesine kadarki tüm süreçlerde gerek ürünle ilgili gerekse sipariş detaylarıyla ilgili görsel ve metinsel tüm verilere diledikleri anda ulaşabiliyorlar. Sürükle bırak kolaylığıyla geliştirilen etiket tasarım modülüyle yurtiçi ve yurt dışındaki tedarikçiler ürünle ilgili tüm etiketleri diledikleri zaman basabiliyorlar. Diğer yandan ürünle ilgili kalite kontrol ve depo randevu süreçlerinin planlanması ve yürütülen operasyonlar da yine aynı sistem üzerinde takip edilebiliyor.

"TEDARİKÇİ PORTALI" KAĞIT İSRAFINA, EMAİL VE TELEFON TRAFİĞİNE SON VERİYOR

Çok ciddi anlamda verimsizliğe ve kaynak israfına neden olan kağıt, email ve telefon ortamındaki bilgi ve veri alışverişinin sistem üzerinden dijital olarak yürütülmesi operasyonel verimlilik açısından da çok büyük kazanımlar sağladı. Daha önce tedarikçilerin ilettiği sipariş, ürün, sözleşme ve finansal konularla ilgili bilgi taleplerini diğer birimlerle koordine etmeye çalışan tedarik ekipleri yeni platform ile artık sadece kendi süreçlerine odaklanabilme imkânına kavuştular.

Aydınlı Grup, dünya modasına yön veren Pierre Cardin, Cacharel ve U.S. Polo Assn markalarının 3 kıtaya yayılan ve yaklaşık 500 mağazadan oluşan perakendecilik organizasyonunda önemli bir iş ortağı olarak gördüğü tedarikçileriyle yakın bir iletişim ve iş birliği içerisinde gelen geri bildirimleri de değerlendirerek "Tedarik Portali" platformunu geliştirmeye devam ediyor.