Aydınlı Gençlerden Kızılay'ın Azalan Kan Stoklarına Destek

Aydın Gençlik Merkezi, Kızılay'ın kış aylarında azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla "Biz Bitti Demeden Bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenledi.



Kan bağışı etkinliği, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Aydın Gençlik Merkezi ve Aydın Kızılay'ın ortaklığında gerçekleştirildi.



Gençlik Merkezi personeli, İl Müdürlüğü personeli, gönüllü gençler ve vatandaşların kan vererek destek olduğu etkinlik amacına ulaştı.



Konuyla ilgili olarak Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı; "Kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağını kurmak amacı ile gerçekleştirdiğimiz bu etkinliğe katılan, tüm aydın gençliğimize ve halkımıza duyarlılıklarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN