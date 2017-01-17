Aydınlı Gençler Kan Stoklarını Tüketmeyecek

Aydın Gençlik Merkezi, Kızılay'ın kış aylarında azalan kan stoklarına destek vermek amacıyla "Biz Bitti Demeden Bitmez" sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenliyor.



Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre ülkemizdeki terör saldırıları ve kış mevsiminin beklenenden daha soğuk geçmesi sebebiyle kan bağışlarının azaldığı bildirilmiş vatandaşlardan ülke genelinde kan bağışı desteği istenmişti. Bu önemli çağrıya kayıtsız kalmayan Aydın Gençlik Merkezi "1 Ünite Kan 3 Can" ve "Biz Bitti Demeden Bitmez" sloganları ile yola çıkarak 19 Ocak 2017 Perşembe günü 10.00 ile 17.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu önünde kan bağışı etkinliği yapma kararı aldı. Tüm Aydın halkı ve gençlerin davet edildiği etkinliğe katılacak olanların tok karnına ve TC kimlik numarasını gösteren resimli kimlik belgesi ile gelmeleri rica edildi.



Konuyla ilgili olarak Aydın Gençlik Merkezi Müdürü Mikail Kavaklı; "Kan bağışçılarımız ve kan ihtiyacı olan kişiler arasında gönüllülük bağını kurmak amacı ile gerçekleştireceğimiz bu etkinliğe tüm aydın gençliğimizi ve halkımızı davet ediyoruz. 1 ünite kan 3 can kurtaracak. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor. İnsanı yaşatmanın en temel değerlerinden bir tanesi kan bağışı kampanyasıdır. İnsanın kendinden vereceği en değerli şeylerden birisi de kandır" dedi. - AYDIN