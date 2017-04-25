Aydınlı Gençler 57'nci Alay'a Vefa İçin Yürüdü

Aydın'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca 81 ilde düzenlenen 57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü, Efeler ilçesinde yapıldı.



Aydın Gençlik Merkezince koordine edilen 57'nci Alay Çanakkale Vefa Yürüyüşü için Aydınlı gençler, Atatürk Spor Salonu önünde toplandı.



Merkez Müdürü Mikail Kavaklı, yürüyüş öncesi yaptığı konuşmada, 57'nci Alay şehitlerini anarak, şunları söyledi:



"Bu öyle bir ruhtur ki, çelik ve barut inancın, imanın ve azmin karşısında yenik düşmüştür. Bu öyle bir ruhtur ki, esir yaşamaktansa özgür ölmeyi yeğlerim diyen insanların ruhudur. Davaları büyüktü. Vatan davasıydı. Şüphesiz ki, bugün burada bir araya gelmiş olan herkes atasının, şühedasının izindedir. Bu vatan, bu millet için inancımız ve bayrağımız için şehit olmuş bütün kardeşlerimizi hayırla, şükranla ve rahmetle yad ediyoruz."



Katılımcılar, Kur'an'ı Kerim tilavetinin ardından yapılan yürüyüşle Gazi Bulvarı'ndan Atatürk Kent Meydanı'na yürüyüş yaptı. Yürüyüşte katılımcılar "Mustafa Kemal'in askerleriyiz", "Şehitler ölmez, vatan bölünmez", "Her şey vatan için", "Türk, öğün, çalış, güven" sloganları attı.