Aydınlı Çiftçilerden Kan Bağışı Kampanyasına Destek

Aydın'ın Köşk ilçesinde çiftçiler Türk Kızılayı'nın başlattığı kan bağışı kampanyasına destek verdi. Çiftçiler olarak canları ile kanları ile Türkiye'nin yanında olduklarını belirten Çiftçilerden Adnan Karabulut, çiftçilerin kampanyaya yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.



Köşk Ziraat Odası öncülüğünde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına çiftçilerin yanı sıra vatandaşlar da destek verirken Başkan Veli Tuna, "Kızılay kurumumuz, kan stoklarındaki düşüşten dolayı yaptığı davetten sonra biz de kan bağış kampanyasına destek verme kararı aldık. Aslında sadece zor durumlarda değil sağlıklı olan herkesin sürekli olarak kan bağışı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu etkinlikle bir yandan kan bağışının önemine dikkat çekmek diğer yandan da azalan kan stoklarının artmasına katkı sağlamak istedik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - AYDIN