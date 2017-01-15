Aydınlatma Yönetimi Teknolojilerinde Günümüzde Gelinen Nokta Ne?

Legrand Ülke Pazarlama Direktörü Özgür Sarıoğlu, aydınlatma yönetimi teknolojilerinde günümüzde gelinen noktanı ne olduğunu Wise TV'ye anlattı.



Sarıoğlu, "Aydınlatma sistemlerini iki kısımda incelemek gerekiyor. Lokal ve sistem çözümleri olarak. Lokal çözümlerde mevcut bir alanda kendi içinde hareket algılamasına göre bulunduğu ortamın ışık şiddetini düzenlemesi diyebiliriz. Bununla ilgili olarak hareket sensörleri en önemli aktörlerdir. Gün ışığına göre ortam aydınlatmalarını açar veya kapatır. Örneğin koridordaki lokal hareket dedektörü programlanmış zaman dilimine bağlı olarak hareketi algılar. Işığı açar ve arkasından da bir hareket algılamadığı zaman ışığı kapatabilir. Diğer bir çözüm ise sistemle birlikte sunulmaktadır. Özellikle led aydınlatmanın artmasıyla birlikte gün ışığından, daha fazla yararlanılmasına kadar olan bir bölümü içeriyor. Ortamın uygun ışık seviyesine kadar dinlenmesini sağlayan otomasyon sistemleriyle %55'e varan tasarruf sağlama imkanınız var. Aydınlatma yönetimi bina otomasyon sistemine dahil edilerek, tüketim değerleri görüntülenebilir ve gerekli kontrolleri sağlayabiliriz. Kullanılan sensörler ortam gün ışığı değerlerini algılar ve kullanıcının daha önceden belirlediği güç seviyelerine bağlı olarak ortamın ışık seviyesini, regüle edebilir. Örneğin bir ofis alanında kullanılan aydınlatma otomasyon sistemini düşünelim. Burada sabah çalışanlar geldikten sonra pencere kısmında bulunan çalışma ortamlarında güneş ışığı yeterliyse hareket algılamasına rağmen ortam aydınlatmasını açmayacaktır. Pencereden biraz daha orta alandaki çalışma ortamlarını düşünürsek, buralardaki çalışanlar için ışık şiddetini sensörler ölçecek ve gerekirse %50 açacaktır. Pencereden daha uzak bir kısımda bulunan çalışma ortamlarında ise buradaki sensörler daha karanlık bir ortamda olacakları ve güneş ışığını daha az algılayacakları %100 çalışacaklardır. Böylelikle, aynı anda açık ofis alanındaki tüm aydınlatmaların kullanılmamasını ve hatta gerekli bölümlerde daha önceden ayarlanan bir sistemde kullanılmayan çalışma ortamları veya toplantı odalarında sistem kendini otomatik olarak kapatıyor" diyerek %55'lere varan tasarruf sağlandığını belirtti.