Aydınlatma Direği Seyir Halindeki Araca Girdi

Maltepe sahil yolundaki kaldırım çalışması esnasında bir iş makinesinin devirdiği aydınlatma direği, seyir halindeki aracın içine girdi.



Alınan bilgiye göre, sahil yolu Kartal istikameti İdealtepe mevkisinde meydana gelen olayda, çevre düzenlemesi esnasında bir iş makinesi kaldırımdaki aydınlatma direğine çarptı.



Devrilen direk seyir halinde bulunan Satılmış Çelik idaresindeki 34 KE 5732 plakalı otomobilin sağ ön camından içeriye girip, arka camın sol köşesinden dışarı çıktı.



Sürücü Çelik, kaza esnasında herhangi bir yara almazken haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen görevliler, aracın içine giren direği makineyle kesip parçalara ayırarak çıkardı.



Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, devrilen direği fark etmediğini belirterek, "Sağ şeritte seyir halindeydim. Ani oldu fark edemedim. Araçta benden başka kimse yoktu. Bana da herhangi bir şey olmadı." dedi.



Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.