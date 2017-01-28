Aydın Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Aydın Efeler Ziraat Odası Başkanı Rıza Posacı bölgedeki çiftçilerin lisanslı depoculuğa yönelmeleri için çaba harcadıklarını söyledi.



Aydın Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Nazilli'de Efeler Ziraat Odası Başkanı Posacı başkanlığında yapıldı.



Posacı açılışta yaptığı konuşmada mazot, yem ve gübre fiyatlarının artma trendine girdiğini anımsatarak, özellikle yemdeki fiyat artışının enflasyonun çok üzerinde olduğunu söyledi.



Süt ve et fiyatlarında bu oransal artışın görülmediğini kaydeden Posacı, "Son dönemde etteki ithalattan dolayı et fiyatları 26 liradan 24 liraya düştü. Süt fiyatları 5-6 kuruş artma trendinde olsa da şu anda maliyeti zorlamaktadır.



Bunun dışında bölgemizin inciriyle ilgili olarak bazı ilgili kurumlarımız ile görüş alışverişlerinde bulunuldu. Önümüzdeki günlerde incir üreticilerimiz prim almayı hak edeceklerdir diye düşünüyorum. Bölgemiz çiftçilerinin lisanslı depoculuğa yönelmeleri için çaba harcıyoruz." dedi.