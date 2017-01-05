Aydın Veteriner Hekimler Odası'ndan Sokak Hayvanlarına Duyarlılık Çağrısı

Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, Aydın'da mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek içecek bulamayan sokak hayvanlarına karşı duyarlılık çağrısı yaptı.



Son yılların en soğuk kış mevsiminin yaşandığı Aydın'da etkili olan olumsuz hava koşullarından insanlar kadar hayvanlarda etkileniyor. Aşırı soğuklar nedeniyle sokak hayvanları yiyecek ve içecek bulmakta güçlük çekiyor.



Aydın Veteriner Hekimler Odası Başkanı Muharrem Uçmaklıoğlu, önümüzdeki bir hafta boyunca özellikle akşam saatlerinde sıfırın altına düşecek hava sıcaklarında sokak hayvanlarının yiyecek içecek bulabilmesi için vatandaşlara çağrı yaptı.



Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanlarının alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olacağı belirten Uçmaklıoğlu, "Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın kışın bu soğuk günlerinde aç ve susuz kalmamaları için tüm yurttaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Alınacak küçük önlemler ile sokak hayvanlarına destek olabiliriz. Arabanızı çalıştırmadan önce tekerlekte ya da motorda bir kedi olup olmadığını mutlaka kontrol etmek, içine girebilecekleri minik bir baraka ya da soğuktan koruyacak karton sığınaklar yapmak, yemek artıklarını kuytu köşelere bir kap suyla bırakmak sevimli dostlarımızın hayatını kurtarıyor. Kuşlar için de zorlaşan hava şartlarında dallara geçirilecek ekmek parçaları hayat kurtarıcı oluyor. Sokak hayvanları için dışarıya koyulan suların içine bir damla zeytinyağı damlatmak da soğuğa karşı dirençli hale getiriyor" dedi.



Uçmaklıoğlu, yaralı ve hasta olduğunu düşünülen bir hayvan fark edildiğinde vakit kaybetmeden en yakın belediyeye haber verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. - AYDIN