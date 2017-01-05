Aydın ve Erin'den Kaymakam Yusuf Yıldırım'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın ve Vali Abdullah Erin, Samsat ilçesine yeni atanan Kaymakam Yusuf Yıldırım'a 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu.



TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Abdullah Erin, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve bazı daire amirleri Samsat ilçesine gelerek Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım'a hayırlı olması dileğinde bulunarak, görevinde başarılar dilediler. Ziyarette Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ve ilçe protokolü de hazır bulundu.



Vali Abdullah Erin, Samsat ilçesinin güzel ve huzurlu bir ilçe olduğunu, kadirşinas Samsat halkına hizmet etmenin mutluluk verici bir duygu olduğunu belirtti.



Vali Erin, "Adıyaman protokolü ve meclis başkan vekilimiz ile birlikte yeni göreve başlayan kaymakamımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunmak istedik. Kendisine Samsat ilçesine hoş geldin diyoruz. Kaymakamımızın Samsat ilçemizde en iyi bir şekilde hizmetler yürüteceğine inancımız tamdır. Bizler de her çalışmalarında yanlarında olacağız. Görevinde başarılar diliyorum" dedi.



TBMM Bakan Vekili Ahmet Aydın ise Samsat ilçesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınması için merkezi ve yerel kaynakların iyi kullanıldığını, Sahabe Safvan Bin Muattal kabrinin bulunduğu topraklara hizmet etmenin şeref olduğunu ifade etti.



Başkan Vekili Aydın, "Göreve yeni başlayan Samsat kaymakamımızı sayın valimiz ve diğer protokol üyeleri ile birlikte hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kaymakamımıza Samsat ilçesindeki görevinde başarılar diliyorum. İktidarımız döneminde Samsat ilçesinde ciddi yatırımlar yaptık. Samsat ilçesinin büyük sıkıntıları kalmadı diyebiliriz. Eksikliklerini yine hepimiz el birliği ile çözmeye çalışacağız" diye konuştu.



Samsat Kaymakamı Yusuf Yıldırım ise yaptığı açıklamada Vali Abdullah Erin, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ve diğer misafirleri Samsat ilçesinde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Kaymakam Yıldırım, "Sayın valimiz, TBMM başkan vekilimiz, İl belediye başkanımız, alay komutanımız, emniyet müdürümüz ve berberindeki heyetin ziyaretleri bizleri onurlandırdı. Kendilerine teşekkür ve şükranlarımı arz ediyorum. Samsat ilçesine geldiğim günden beri bütün herkesten yakın bir ilgi ile karşılaştım. Ülkemizin bu güzel beldesine hizmet etmekten büyük onur duyuyorum. Samsat ilçesini sosyal, kültürel ve ekonomik olarak her alanda bir adım daha ileriye götürebilmenin azim ve kararlığında olacağım. Ziyarette bulunan bütün herkese teşekkür ediyorum" cümlelerini kullandı.



Vali Erin beraberindekiler daha sonra acil ünitesi, diş polikliniği, donanımlı doğum salonu, ikişer kişilik 10 hasta kapasiteli yataklar, 112 acil hizmetleri birimi, morg ünitesi ve morgu içerisinde barındıran tam donanımlı entegre hastanesinde incelemelerde bulundular. - ADIYAMAN