Aydın Valisi Koçak: Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olduğum Allah'a Şükrediyorum

Aydın'da 16 Haziran 2016 günü göreve başlayan Vali Ömer Faruk Koçak, Aydın halkına en iyi hizmeti sunma gayreti içerisinde olduklarını söyledi. 30 yıl önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olduktan sonra gerek yurt içinde gerekse yurt dışında çeşitli görevlerde bulunan Vali Ömer Faruk Koçak, "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olduğum için Allah'a şükrediyorum" dedi.



Her yıl kutlanan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ve aynı günde kutlanan İdareciler Günü'nde gazetecileri makamında kabul eden Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak basın mensupları ile hoş sohbette bulundu. Bir kamu grevlisi olarak en büyük amaç ve gayesinin halka en iyi hizmeti sunmak olduğunu ve vatandaşın vücut dilini okuyarak halkın hizmetlerden memnuniyetini ölçmeye çalıştığını kaydeden Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, idare etmenin idare edilmekten zor olduğunu söyledi.



Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak "İdare etmek mi zor idare edilmek mi?" şeklindeki bir soru üzerine yaptığı konuşmada "İdare etmek tabi ki zor. İdare etmek sorumluluk, idare edilmek kurallara uymaktır. Kurallara uyan için herhangi bir sorun yoktur. Ancak şunu belirteyim ki; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak dünyanın pek çok ülkesinden daha iyidir. Kamu görevim nedeniyle Avrupa ülkelerinin yüzde 80'inden fazlasında bulundum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğum için şükrettim. Türkiye Cumhuriyet vatandaşı olmak gurur ve mutluluk verici olduğunun bilinmesini isterim" diye konuştu.



"Anam 'Baş Olacağına Dağda Taş Ol' Derdi"



Dışarıdan bakıldığında güzel görünen idareciliğin çok ciddi sorumluluk gerektiren bir vazife olduğunu gazetecilerin de idarecilerin de işlerini kamu faydası odaklı yapması gerektiğini kaydeden Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, "Anam 'Bir yerde baş olacağına dağda taş ol' derdi. Ciddi sorumluluk isteyen vazife yapıyoruz ama işimizi iyi yapar sorumluluğumuzu yerine getirirsek halkın gönlünü kazanmış oluruz. Birilerinin duasını alırsak en güzel hizmeti yapmış oluruz. Kamu hizmetleri yerine getirilirken belli bir görev paylaşımı vardır. Ben sadece valiyim. Diğer kamu hizmeti verenlerle aramızda medeni bir ilişki olmalıdır. Bunu sağlamaya çalışıyoruz. Yapabileceklerimin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Vatandaşın vücut dilini okuyarak halkın hizmetlerden memnuniyetini ölçmeye çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.



"Evde Hanımların Sözü Geçiyor"



"İdare etmek mi idare edilmek mi" sorusunun hangi anlamda sorulduğuna da bağlı olduğunu belirten Vali Koçak, "Vali Yardımcısı iken idareci bir meslektaşım iki kişiye 'emredersin' deyince hayatın rahat ve güzel olduğunu söylerdi. Yani dışarıda üst amire evde de hanıma" diyerek her kim olursa olsun evdeki idarecinin her zaman olduğunu dile getirdi. - AYDIN