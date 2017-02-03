Aydın Valisi Koçak, Kuşadası İlçesinde

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Kuşadası ilçesinde esnafı gezip, daire amirleri ve muhtarlarla toplantı yaptı.



İlçe merkezindeki esnafı gezip sorunlarını dinleyen Koçak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sorunları yerinde görüp ortak akılla çözümler üretmeyi hedeflediklerini belirterek, "Kuşadası denildiğinde akla ilk turizm gelir. Bu ziyarette de bunu bir kere daha görmüş olduk. Kuşadası turizmin dünyada ilk başlangıç noktasıdır. İyi ve kötü tecrübelerin ilk yaşandığı nokta da şüphesiz Kuşadası'dır. Önemli olan bütün tecrübelerden faydalanabilmektir. Biz de burada en ince ayrıntısına kadar her şeyi irdeleyip, problemlerin kök hücrelerini belirleyerek, her krizin içinde bir fırsat yer alır, biz de bu fırsatı yakalamaya bulmaya çalışacağız." diye konuştu.



Vatandaşın mutluluğunu önemsediklerini kaydeden Koçak, şöyle devam etti:



"Vatandaşın mutluluğu bizim nihai gayemiz. Bunun için hangi noktada olursak olalım, birbirimize insani olarak bir üstünlüğümüz yok. Bu medeni bir iş bölümüdür. Bazılarımız karar alıcı noktada olacak, bazılarımız uygulayıcı noktada olacak. Sonuç olarak hepimizin gayesi vatandaşımıza hizmet etmek. Bu amacı bizi aydınlatan bir ışık olarak önümüze koyup, buna göre hareket etmek durumundayız."