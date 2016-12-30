Aydın Valisi Koçak Koçarlı İlçesini Gezdi

Aydın Valisi Ömer Faruk Koçak, Koçarlı ilçesini ziyaret edip esnaf ve vatandaşın sorunlarını dinledi.



Yeni Mahalle'de esnaf ve vatandaşlarla görüşen Vali Koçak daha sonra Kaymakamlığı ziyaret ederek gazetecilere açıklamalar yaptı.



İlçede yaşayan vatandaşların kendisine dikkat çeken bir sorundan bahsetmediğini anlatan Koçak, "Halkımıza esnafımıza sıkıntılarını sorduğumuzda kimse 'Şu sıkıntım var' demedi. Herkes, 'Allah Devletimize, milletimize zeval vermesin' diye dua etti. Keşke, 'Şu problemimiz var' diyen olsaydı, biraz içimiz rahat ederdi. Şimdi yükümüz daha da ağır oldu. Koçarlı'da çok daha fazla hizmet etmemiz lazım. Millete görev etmekle görevlendirilen herkesi böyle insanları gözlerinden bakarak anlayıp, bir şey istememeye mahkum etmeden üzerimize düşeni yapmamız lazım." dedi.



Herkesin işini iyi yaptığı takdirde topluma faydanın da o derece fazla olacağına dikkati çeken Koçak, "Yoksa işgal ettiğimiz yerler, indiğimiz arabayla, makam odalarımızla büyük olmuyoruz. Makam odası demeyi de doğru bulmuyorum, oralar bizim çalışma ofislerimizdir. Vatandaşa ne kadar faydalıysak, vatandaşın problemini ne kadar iyi çözebiliyorsak o kadar büyüğüz demektir. Büyüklük Allah'a mahsustur belki kıymet anlamında ölçülmelidir." diye konuştu.



Daha sonra Kaymakam Fırat Çelik, Vali Koçak'a ilçe hakkında ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.



Ziyarette, Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Garnizon Komutanı Üsteğmen Yasin Tiryaki, daire amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlar hazır bulundu.