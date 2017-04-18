Haberler.com, haber HABER SON DAKİKA MANŞET SEÇİM FİNANS VİDEO SPOR MAGAZİN GAZETELER HAVA DURUMU NAMAZ VAKİTLERİ
Aydın Tümsiad, İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'nu Ziyaret Etti
Ara
BİST 90.745 %0,10
DOLAR 3,6702 %-1,60
EURO 3,9086 %-0,93
PARİTE 1,0645 %0,31
ALTIN 151,83 %-1,67
FAİZ 11,32 %0,35
Finans
Ekonomi
Haberler
Yazarlar
Borsa
Döviz
Altın
Faiz
Kredi
Dış Piyasalar
Akaryakıt
Haberler
Son Dakika
|
Gündem
|
Piyasa
|
Memur
|
KOBİ
|
Turizm
|
Enerji
|
Şirket Haberleri
|
Aracı Kurum Raporları
|
KAP Açıklamaları

Aydın Tümsiad, İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'nu Ziyaret Etti

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, bir süre önce göreve başlayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu’nu makamında ziyaret etti.

Aydın Tümsiad, İl Milli Eğitim Müdürü Çandıroğlu'nu Ziyaret Etti

Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Aydın Şubesi Yönetim Kurulu, bir süre önce göreve başlayan Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'nu makamında ziyaret etti.

Ziyarete, TÜMSİAD Aydın Şube Başkanı Nusret Ünal, Şube Sekreteri Talat Çerçi, Yönetim Kurulu Üyeleri Ömür Alcak, Ali Dinçer, Serdar Ertuğrul ve Zafer Okumuş katıldı.

TÜMSİAD Aydın Şubesi Başkanı Nusret Ünal"İlimizde yeni göreve başlayan Milli Eğitim Müdürümüze hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Memleketimizin en önemli sorunu eğitim. Eğitim kalitemiz arttıkça, milletçe seviyemiz artacak ve muasır medeniyetler arasında yerimizi alacağız. Bu alanda Aydın'da üzerimize düşen görevleri yapmaktan onur duyarız" dedi.

Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu ise, nazik ziyaretlerinden dolayı TÜMSİAD heyetine teşekkür etti. - AYDIN

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Tüm Sanayici Ve İş Adamları Derneği, Serdar Ertuğrul, Milli Eğitim, Bilal Yılmaz, Ali Dinçer, Öğretmen, Sekreter, Tümsiad, Uğurlu, Atama