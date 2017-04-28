Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-13,85 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 13,85 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,50 TL en çok 10,10 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,48 TL en çok 4,48 TL. - AYDIN