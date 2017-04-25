Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-12,80 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 12,80 TL; İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 116,00 TL en çok 120,00 TL ve Dana Eti Sakadatlı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 24,00 TL en çok 26,50 TL. - AYDIN