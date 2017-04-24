Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,50-16,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,50 TL en çok 16,50 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,75 TL en çok 12,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,50 TL en çok 3,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,70 TL en çok 7,70 TL. - AYDIN