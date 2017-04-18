Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 11,55-13,90 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,55 TL en çok 13,90 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,67 TL en çok 4,67 TL ve İç Çam Fıstığı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 100,00 TL en çok 125,00 TL. - AYDIN