Aydın Ticaret Borsasında Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-15,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 15,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,55 TL en çok 8,55 TL ve Sıra Mısır, Hazır Tacir Satışı olarak en az 0,92 TL en çok 0,92 TL. - AYDIN