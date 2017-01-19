Aydın Ticaret Borsası ve Ayso'dan Tariş Pamuk Yönetimine Ziyaret

Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası (AYSO) yönetimleri, S.S. 46 Nolu Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Koopertafi yönetimini ziyaret etti.



Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası yönetimini S.S. Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Başkanı Tolga Önal, As Başkan Ali Kılıçaslan, Yönetim Kurulu Üyeleri Doğan Altan ve Özkan Özkara karşıladı.



Yapılan ziyarette Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi vererek, sektörel sorunlar ve çözüm önerileri hakkında karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Heyet tarafından Aydın/Efeler Tariş depolarında 16-19 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan 5. Gıda Tarım ve Hayvancılık fuarının gerçekleşeceği, Tariş'e ait depolar dolaşılarak ziyaret sonlandırıldı.



S.S. Aydın Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi ziyaretinde Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çondur, Yönetim Kurulu Üyeleri Cengiz Ülgen ve Abdülkadir Yıldız, Meclis Üyelerinden Ali Çevik, Mustafa Akdam, Rıza Uyar ve Ahmet Şenel, Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardıncıları Merve Alpargun Altıntaş, M.Salih Fahlioğlulları, Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Yılmaz ve Genel Sekreter Kerem Öden yer aldı. - AYDIN