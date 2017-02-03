Aydın Ticaret Borsası'ndan 'Marka Oluşturma ve Markalaşma' Eğitimi

Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen 'Zeytin ve Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması' projesi kapsamında "Marka Oluşturma ve Markalaşma" eğitimi gerçekleştirildi.



Aydın Ticaret Borsası tarafından başvurusu yapılan İstanbul Ticaret Borsası, Aydın Ticaret Borsası Özel Gıda Laboratuvarları A.Ş., Ege İhracatçı Birlikleri ve Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi'nin ortak olduğu KOSGEB Başkanlığı tarafından desteklenen "Zeytin ve Zeytinyağı Pazar Payının Arttırılması" projesi kapsamında "Marka Oluşturma ve Markalaşma" eğitimi gerçekleşti.



Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda gerçekleşen "Marka Oluşturma ve Markalaşma" eğitiminde Denizli ABİGEM Eğitmeni Banu Bingöl Akın "Markada duygusal ve reel faktörler nasıl çalışır? Marka tutundurmada da Vinci şifreleri, Marka algılaması; İlgi çekmek, farklı ve bilinir olmak, Dünya ve Türkiye'de kişisel marka olan isimler, Markanın özü, sözü ve şekli Marka yönetiminde yeni trendler; duyular, duygular ve paylaşım" ana başlıkları altında aktif ve uygulamalı sunumlar gerçekleştirdi.



Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı, yaptığı açıklamada; "Proje kapsamında önümüzdeki süreçte sektörde faaliyet gösteren Borsamız üyesi 35 KOBİ'ye 'Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma', 'Kobi Destekleri', 'Zeytin Hasadı, Zeytinyağı Üretimi, Zeytinyağı Tadımı ve Zeytinyağının İnsan Sağlığına Yararları' başlıklarında eğitimlerimiz olacaktır. Mali, satış-pazarlama, ihracat kurumsallaşma kapasitelerinin artışını sağlamak, rekabet edebilirliklerini arttırmak ve Kobilerin markalaşmasına katkı sağlamak projemizin hedefleri arasındadır. Üçüncü eğitimimiz 'Marka Oluşturma ve Markalaşma Eğitimini' başarı ile gerçekleştirdik, katılımcılara ve Banu Bingöl Akın'a teşekkürlerimi sunuyorum. Dördüncü eğitimimiz 'Aile Şirketleri Yönetimi ve Kurumsallaşma' eğitimimiz ay sonunda Borsamız toplantı salonunda gerçekleşecek olup, kayıt olmak isteyen üyelerimiz Borsamız ile irtibata geçmelerini bekliyoruz" diye konuştu. - AYDIN