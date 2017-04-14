Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,20-13,00 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,20 TL en çok 13,00 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 15,80 TL ve Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 3,60 TL en çok 5,75 TL. - AYDIN