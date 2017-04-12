Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,00-13,70 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,00 TL en çok 13,70 TL; Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,30 TL en çok 14,00 TL; Siyah Salamura Zeytin, Hazır Tacir Satışı olarak en az 4,48 TL en çok 5,50 TL ve St1 Mahlıç, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 7,60 TL. - AYDIN