Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 12,50-13,85 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 12,50 TL en çok 13,85 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,25 TL en çok 8,25 TL. - AYDIN