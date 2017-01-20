Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 9,00-12,50 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 9,00 TL en çok 12,50 TL, Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 7,50 TL en çok 10,00 TL, Aydın Kestanesi, Hazır Tacir Satışı olarak en az 13,50 TL en çok 13,50 TL ve İnek Eti Karkas, Hazır Tacir Satışı olarak en az 21,50 TL en çok 21,50 TL. - AYDIN