Aydın Ticaret Borsası'nda Günlük Oluşan Fiyatlar

Aydın Ticaret Borsası'nda natürel ham zeytinyağının kilogramı 8,79-12,20 TL aralığında işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsası'nda günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 8,79 TL en çok 12,20 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 6,00 TL en çok 11,00 TL. - AYDIN